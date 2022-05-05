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Лукашенко назвал Путина «старшим братом»

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим «старшим братом». Как заявил Лукашенко 5 мая в интервью агентству Associated Press, у президента РФ нет более дружественных отношений ни с одним мировым лидером.

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«Я сомневаюсь, что у моего старшего брата (Владимира Путина) есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Беларуси», — цитирует интервью Лукашенко агентство «БелТА».

По словам президента Белоруссии, он общается с Путиным достойно, без наглости и хамства, и при этом может говорить ему обо всем напрямую.

«У нас очень достойные, честные и открытые отношения, особенно сейчас. Самые лучшие отношения, какие могут быть между главами независимых государств», — заявил белорусский лидер.

12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с Лукашенко Путин заявил, Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо, и это отношение не изменилось.

16 апреля Лукашенко после поездки на Дальний Восток отметил, что в отношениях России и Белоруссии начался новый этап.

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