Лукашенко назвал Путина «старшим братом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим «старшим братом». Как заявил Лукашенко 5 мая в интервью агентству Associated Press, у президента РФ нет более дружественных отношений ни с одним мировым лидером.

«Я сомневаюсь, что у моего старшего брата (Владимира Путина) есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Беларуси», — цитирует интервью Лукашенко агентство «БелТА».

По словам президента Белоруссии, он общается с Путиным достойно, без наглости и хамства, и при этом может говорить ему обо всем напрямую.

«У нас очень достойные, честные и открытые отношения, особенно сейчас. Самые лучшие отношения, какие могут быть между главами независимых государств», — заявил белорусский лидер.

12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с Лукашенко Путин заявил, Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо, и это отношение не изменилось.

16 апреля Лукашенко после поездки на Дальний Восток отметил, что в отношениях России и Белоруссии начался новый этап.