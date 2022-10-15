Бывший канцлер Австрии рассказал о Путине в мемуарах

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в своих мемуарах охарактеризовал президента России Владимира Путина как сдержанного человека.

В мемуарах он поделился впечатлениями от встреч с мировыми лидерами. По словам Курца, он встречался с российским лидером семь раз и обсуждал с ним не только геополитику, но и экономику.

«Как личность Путин — полная противоположность [экс-президенту США Дональду] Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая», — приводит отрывки из мемуаров «РИА Новости» 15 октября.

Курц также отметил, что российский лидер в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз.

Кроме того, бывший канцлер Австрии рассказал, что никогда не сидел за «длинным белым столом» Путина. «Мы сидели в двух креслах перед камином. Это было до того, как разразилась пандемия», — подчеркнул он.

В декабре прошлого года Курц решил окончательно уйти из политики. По словам доверенных лиц бывшего канцлера, причиной ухода стало рождение сына.

В апреле Трамп назвал российского лидера умелым переговорщиком, до этого он охарактеризовал Путина как умного лидера.

В феврале экс-глава ЦРУ и Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Путин является очень проницательным и способным человеком. По его словам, Путин — отличный собеседник, который прекрасно информирован и четко выражает интересы своей страны.