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Трамп назвал Путина умелым переговорщиком

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умелым переговорщиком. Он объяснил свое мнение в интервью газете The Washington Post в четверг, 7 апреля.

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Согласно утверждениям газеты, Трамп считает Путина умелым переговорщиком из-за отправки войск к границе с Украиной, но полагает, что он «переиграл» с проведением военной операции по защите Донбасса.

Он также отметил, что не говорил с Путиным после ухода с президентского поста.

Ранее, 12 марта, бывший американский лидер, выступая перед своими сторонниками в городе Флоренс (штат Южная Каролина), предупредил о риске ухудшения кризиса на Украине и в Донбассе, из-за того что никто не может правильно поговорить с Путиным.

4 марта Трамп указал, что в результате деструктивной политики действующего президента США Джо Байдена страна катится в ад.

До этого, 26 февраля, Трамп заявил, что Путин — умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа. По его словам, на решение российского лидера начать спецоперацию в Донбассе повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана.

До этого, 23 февраля, 45-й президент США назвал гениальным решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По его словам, этот шаг Москвы был очень разумным. Путина Трамп при этом назвал «крепким орешком», у которого «большое обаяние и много гордости». Экс-президент США отметил, что российский лидер любит свою страну, и добавил, что отлично ладил с ним.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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