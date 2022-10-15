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Байден смутил девочку своим советом про отношения до 30 лет

Байден смутил девочку, посоветовав ей не вступать в отношения до 30 лет
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Американский лидер Джо Байден смутил девочку, посоветовав ей не вступать в серьезные отношения до 30-летия. Об этом сообщил журналист из США на своей странице в Twitter, прикрепив соответствующее видео с выступления в колледже Ирвин-Вэлли.

На кадрах видно, как Байден кладет руку на плечо ребенку.

«А теперь важная вещь, которую я говорил своей дочери и внучкам: не связывайся всерьез с парнями, пока не исполнится 30», — сказал президент Соединенных Штатов.

18 июня Daily Mail сообщила о падении Байдена с велосипеда во время велопрогулки. Президент США катался с группой людей, неподалеку стояли журналисты. Незадолго до падения политик подъехал к репортерам поздороваться и помахал им рукой.

8 июня 79-летний глава Белого дома чуть не упал при подъеме на трапе самолета.

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