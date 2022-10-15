Попова заявила о первом случае гриппа H3N2 за осень в России

В преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости в России зарегистрирован первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2). Об этом 14 октября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства.

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта», — сказала она.

По словам Поповой, на данный момент других вирусов гриппа в России не выявлено. Она подчеркнула, что ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в РФ остается достаточно стабильной.

Между тем глава Роспотребнадзора отметила необходимость разработки новых методологических подходов к оценке эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Ранее в этот день министерство здравоохранения Удмуртии сообщило, что новая партия вакцины против гриппа поступила в регион. Всего с начала прививочной кампании Удмуртия получила больше 675 тыс. доз. Прививочная кампания продолжится до 1 декабря. Всего планируется вакцинировать 60% населения — 648 тыс. взрослых и порядка 248 тыс. детей.

12 октября стало известно, что в Московской области более 1,5 млн человек прошли вакцинацию от гриппа с начала сезона. Заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова отметила, что самый надежный способ защититься от вируса — это сделать прививку.

Прививочная кампания стартовала в регионе 22 августа. Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России прививки от гриппа сделали более 30,3 млн человек, что составляет 20,7% от численности населения страны.

До этого, 13 сентября, врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказывал, что в текущем сезоне грипп видоизменился. По словам врача, на сегодняшний день появилось три штамма гриппа, иммунитета к которым россияне не приобрели.