В Подмосковье более 1,5 млн человек привились от гриппа с начала сезона

Более 1,5 млн жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала сезона. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения региона сообщает в среду, 12 октября.

«Грипп крайне опасен осложнениями, к которым он может привести. И самый надежный способ защититься от вируса — это сделать прививку. Вакцинацию прошли уже свыше 1,5 млн человек, в том числе более 420 тыс. детей», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя областного правительства Светланы Стригунковой.

Прививку можно сделать в поликлинике по предварительной записи. Оформить ее можно на региональном портале госуслуг, сообщает телеканал «360». Также можно вакцинироваться в мобильных пунктах.

Прививочная кампания стартовала в регионе 22 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России прививки от гриппа сделали более 30,3 млн человек, что составляет 20,7% от численности населения страны, передает НСН. В ведомстве отметили, что прививочная кампания против гриппа продолжается во всех субъектах Российской Федерации.

В конце сентября врач-терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал о том, какие народные методы лечения ОРВИ имеют доказательную базу и действительно могут помочь. В их числе полноценный сон, обильное питье и отдых — они помогают бороться с интоксикацией и восстановить силы. Полезным также является куриный бульон, который содержит необходимые вещества для нормальной работы иммунитета