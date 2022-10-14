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Новую партию вакцины от гриппа привезли в Удмуртию

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Новая партия вакцины против гриппа поступила в Удмуртию. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

В новой партии поступило 288 тыс. доз вакцины «Совигрипп» для взрослых. Всего с начала прививочной кампании Удмуртия получила больше 675 тыс. доз. На текущий момент прививки поставили 302 тыс. человек, в том числе 123 тыс. детей. Вакцинация несовершеннолетних проводится препаратом «Ультрикс».

В минздраве отмечают, что вакцинация в первую очередь показана лицам из групп риска. Это люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети в возрасте старше полугода, а также граждане, чья деятельность связана с контактом с большим кругом людей. Вирус гриппа способен разрушать защитный слизистый слой верхних дыхательных путей, что повышает риск заразиться другими инфекциями. Поэтому одной из основных задач вакцинации является блокировка фермента вируса.

Прививочная кампания продолжится до 1 декабря. Всего планируется вакцинировать 60% населения — 648 тыс. взрослых и порядка 248 тыс. детей.

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