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Строители МО РФ сдали три жилых дома на 250 квартир в Мариуполе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) завершилось строительство трех многоэтажных жилых домов. Об этом в субботу, 15 октября, сообщило Министерство обороны РФ.

Возведение домов проходило при непосредственном участии специалистов военно-строительного комплекса МО. Законченные многоэтажки рассчитаны на 250 квартир.

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На сегодняшний день военные строители в общей сложности сдали шесть многоэтажек. Строительство еще четырех зданий в составе крупного жилого квартала будет завершено к 15 ноября 2022 года. Последние два дома сдадут в декабре.

Таким образом, микрорайон будет состоять из 12 домов на 1011 квартир. Кроме того, уже начато строительство детского сада и общеобразовательной школы.

На объекте задействовано до 2,5 тыс. строителей и более 240 единиц специальной техники.

Квартиры в новостройках будут сдаваться с полной отделкой. Также потенциальным жильцам будут доступны благоустроенные придомовые территории, современные детские площадки, уличные тренажеры, автопарковки и зоны отдыха.

Ход выполнения работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках деловой поездки. После этого он проинспектировал возводимый военными строителями республиканский спасательный центр МЧС.

В составе центра уже готовы к эксплуатации 11 объектов, в том числе двухэтажное административное здание, укрытия для пожарной и специальной техники, кинологическая станция с площадками для тренировки, склады, заправочная станция и другие.

Ранее, 13 октября, темпы восстановления Мариуполя оценил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что к работам в городе уже привлечены порядка 15 тыс. строителей, а всего на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) трудятся около 32 тыс. человек.

По его словам, в Донбассе уже восстановили более 1500 жилых домов и объектов инфраструктуры и усилия планируется наращивать. Сейчас в числе первоочередных задач — подготовка городов и коммунальных служб к зиме.

До этого, 30 сентября, указом главы ДНР была утверждена концепция мастер-плана развития Мариуполя. В соответствии с ним предстоит восстановить индивидуальное жилье, многоквартирные дома и обеспечивающую инфраструктуру. Также будут благоустраиваться территории и формироваться места приложения труда, которые позволят создавать новые рабочие места.

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