В Херсоне прогремело четыре воздушных взрыва
В Херсоне прогремело четыре воздушных взрыва. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.
Предполагается, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее в этот день сообщалось, что власти Херсона рекомендуют жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне сообщалось, что в Херсоне прогремело шесть воздушных взрывов.
В тот же день замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что все атаки со стороны ВСУ в Херсонской области были отражены, на линии фронта — без изменений.
24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.
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