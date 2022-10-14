В Херсоне прогремело четыре воздушных взрыва. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Предполагается, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в этот день сообщалось, что власти Херсона рекомендуют жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне сообщалось, что в Херсоне прогремело шесть воздушных взрывов.