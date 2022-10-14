Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 14
Число погибших в результате взрыва на шахте в турецком Бартыне возросло до 14. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.
«Погибло 14 человек», — сказал он.
Отмечается, что губернатор Бартына Нуртач Арслан объявил, что после взрыва шахтеры оказались в ловушке. По предварительной информации, под землей находится 49 человек.
Планируется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит место взрыва на шахте.
Ранее в этот день глава министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил о двух погибших в результате произошедшего на шахте на севере Турции. Министр уточнял, что еще 20 человек получили ранения.
На месте работают 149 человек личного состава с пятью автомобилями национальной медицинской спасательной бригады, 31 машина скорой помощи, добавил он.
Взрыв на угольной шахте в городе Амасра прогремел в пятницу, 14 октября. ЧП произошло на глубине 300 м. Местные власти сообщали о 87 горняках, находящихся в шахте. Мэр города Амасра Реджаи Чакыр заявил журналистам, что, по предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана.