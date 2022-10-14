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Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 14

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Фото: TRT Haber
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Число погибших в результате взрыва на шахте в турецком Бартыне возросло до 14. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

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«Погибло 14 человек», — сказал он.

Отмечается, что губернатор Бартына Нуртач Арслан объявил, что после взрыва шахтеры оказались в ловушке. По предварительной информации, под землей находится 49 человек.

Планируется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит место взрыва на шахте.

Ранее в этот день глава министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил о двух погибших в результате произошедшего на шахте на севере Турции. Министр уточнял, что еще 20 человек получили ранения.

На месте работают 149 человек личного состава с пятью автомобилями национальной медицинской спасательной бригады, 31 машина скорой помощи, добавил он.

Взрыв на угольной шахте в городе Амасра прогремел в пятницу, 14 октября. ЧП произошло на глубине 300 м. Местные власти сообщали о 87 горняках, находящихся в шахте. Мэр города Амасра Реджаи Чакыр заявил журналистам, что, по предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана.

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