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Минимум два человека погибли при взрыве на шахте в Турции

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Фото: TRT Haber
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Два человека погибли, еще 20 получили ранения в результате взрыва на шахте на севере Турции. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил глава министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

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«По текущей информации, два гражданина погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на шахте в Бартыне», — написал министр.

Также Коджа сообщил, что в общей сложности на месте работают 149 человек личного состава с пятью автомобилями национальной медицинской спасательной бригады, 31 машина скорой помощи, а также автомобиль экстренного реагирования.

Министр здравоохранения Турции заявил, что власти делают всё возможное, чтобы решить последствия.

По данным телеканала TRT Haber, 19 человек госпитализированы.

Ранее в этот день стало известно, что на угольной шахте в городе Амасра на севере Турции прогремел взрыв. По заявлению властей, в шахте находится 87 горняков. Сообщалось, что на данный момент удалось спасти четверых шахтеров. Их уже доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

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