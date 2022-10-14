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После взрыва на шахте в Турции заблокированы 87 горняков

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Фото: DHA
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На угольной шахте в городе Амасра на севере Турции прогремел взрыв. Об этом сообщает 14 октября телеканал TRT Haber со ссылкой на администрацию провинции Бартын.

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ЧП произошло в 18:15 (время совпадает с московским) на глубине 300 м. На место происшествия направлены спасательные расчеты и многочисленные медицинские бригады. По заявлению властей, в шахте находятся 87 горняков.

«Мы подозреваем, что в шахте произошел взрыв метана. Внутри находились 87 шахтеров», — сообщил журналистам мэр города Амасра Реджаи Чакыр.

Как передал позже телеканал CNN Turk, на данный момент удалось спасти четверых шахтеров. Их уже доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что все горняки кузбасской шахты «Ерунаковская-8», где произошел пожар, выведены на поверхность, пострадавших нет. По данным пресс-службы Распадской угольной компании, которой принадлежит шахта, возгорание возникло в вентиляционном шреке шахты, его локализовали.

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