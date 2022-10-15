Ветеринар рассказала о популярных калечащих операциях для домашних животных

Еще недавно в России были распространены опасные калечащие операции, нацеленные на решение проблемы испорченной мебели и постоянного лая собаки. О том, к каким последствиям могут привести такие операции, «Известиям» рассказала главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева.

По словам специалиста, в современном обществе всё больше внимания уделяют этике ветеринарной медицины, поэтому число таких операций сократилось. Однако отказ ветеринарной клиники проводить такие процедуры зачастую вызывает непонимание со стороны владельцев домашних животных.

Так, зачастую владельцы кошек обращаются в клиники с просьбой провести операцию под названием «Мягкие лапки». Многие считают, что хирурги удаляют только сами когти у кошек, но это не так.

«Удаленный коготь, так же как и ноготь, вскоре отрастет вновь. По сути, это ампутация последней когтевой фаланги каждого пальца. Представьте, что человеку провели подобное вмешательство — сразу становится понятен уровень боли и бытового дискомфорта. Добавьте к этому стресс — фактор, который у кошек запускает многие патологические процессы», — подчеркнула Михеева.

Она пояснила, что в результате кошка получает пожизненное нарушение координации движений, проблемы с удержанием равновесия и передвижения по гладким поверхностям, проблемы при прыжках, нарушения постановки конечности, сопутствующие хронические воспаления и боль.

«И часто всё это хотят сделать ради сохранности дивана. Владельцы даже не задумываются о том, что есть альтернативные гуманные методы — регулярная стрижка когтей, специальные защитные колпачки на когти, когтеточки с «начинкой» для привлечения внимания. Если есть проблемы с поведением — например, агрессия к кому-то из владельцев и сопутствующие царапины от когтей, то тут на помощь придут фелинологи и зоопсихологи», — указала ветеринар.

Еще одной опасной операцией является подрезание (прижигание) голосовых связок у собак, направленное на то, чтобы животное не издавало звуков. Такое вмешательство грозит не только послеоперационной болью, но и изменением формы и объема связок, в результате чего нарушается анатомия гортани.

«Это влечет за собой не только невозможность издавать звуки, но и неправильное функционирование голосовой щели и дыхательной системы в целом. Последствия операции — нарушения глотания и дыхания, риск развития хронического воспаления, инфекционных процессов. В-третьих, нарушение видоспецифического поведения: собака вроде лает, но не слышит звук собственного лая», — предупредила Михеева.

По ее словам, это запускает каскад когнитивных нарушений и приводит собаку в состояние хронического стресса, что негативно влияет на ее поведение в целом. При этом связки способны восстанавливаться, и через некоторое время эффект от операции может прекратиться, однако собака рискует остаться с множеством поведенческих и физиологических проблем.

Специалист обратила внимание на важность проведения просветительской работы с владельцами собак на этапе приобретения щенка. Любая собака требует серьезной работы с участием кинолога — именно такой подход нивелирует обращения в ветеринарные клиники из-за проблем поведения животного.

«Домашние животные — это полноценные члены нашего общества, жизнь которых целиком зависит от владельцев. Мы надеемся, что в современном обществе будет распространено только осознанное приобретение домашних животных, а также гуманное отношение к их здоровью», — резюмировала Михеева.

Ранее, в августе, в Российской кинологической федерации рассказали о самых опасных аксессуарах для собак. Среди них — электрические ошейники и игрушки из вспененного поливинилхлорида. Кинологи также посоветовали быть осторожнее при выборе одежды для питомцев и обращать внимание на мелкие детали — украшения.