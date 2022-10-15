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Ветеринар рассказала о популярных калечащих операциях для домашних животных

Ветеринар Михеева предостерегла владельцев кошек и собак от проведения калечащих операций
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Фото: Global Look Press/Christian Heinrich
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Еще недавно в России были распространены опасные калечащие операции, нацеленные на решение проблемы испорченной мебели и постоянного лая собаки. О том, к каким последствиям могут привести такие операции, «Известиям» рассказала главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева.

По словам специалиста, в современном обществе всё больше внимания уделяют этике ветеринарной медицины, поэтому число таких операций сократилось. Однако отказ ветеринарной клиники проводить такие процедуры зачастую вызывает непонимание со стороны владельцев домашних животных.

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Так, зачастую владельцы кошек обращаются в клиники с просьбой провести операцию под названием «Мягкие лапки». Многие считают, что хирурги удаляют только сами когти у кошек, но это не так.

«Удаленный коготь, так же как и ноготь, вскоре отрастет вновь. По сути, это ампутация последней когтевой фаланги каждого пальца. Представьте, что человеку провели подобное вмешательство — сразу становится понятен уровень боли и бытового дискомфорта. Добавьте к этому стресс — фактор, который у кошек запускает многие патологические процессы», — подчеркнула Михеева.

Она пояснила, что в результате кошка получает пожизненное нарушение координации движений, проблемы с удержанием равновесия и передвижения по гладким поверхностям, проблемы при прыжках, нарушения постановки конечности, сопутствующие хронические воспаления и боль.

«И часто всё это хотят сделать ради сохранности дивана. Владельцы даже не задумываются о том, что есть альтернативные гуманные методы — регулярная стрижка когтей, специальные защитные колпачки на когти, когтеточки с «начинкой» для привлечения внимания. Если есть проблемы с поведением — например, агрессия к кому-то из владельцев и сопутствующие царапины от когтей, то тут на помощь придут фелинологи и зоопсихологи», — указала ветеринар.

Еще одной опасной операцией является подрезание (прижигание) голосовых связок у собак, направленное на то, чтобы животное не издавало звуков. Такое вмешательство грозит не только послеоперационной болью, но и изменением формы и объема связок, в результате чего нарушается анатомия гортани.

«Это влечет за собой не только невозможность издавать звуки, но и неправильное функционирование голосовой щели и дыхательной системы в целом. Последствия операции — нарушения глотания и дыхания, риск развития хронического воспаления, инфекционных процессов. В-третьих, нарушение видоспецифического поведения: собака вроде лает, но не слышит звук собственного лая», — предупредила Михеева.

По ее словам, это запускает каскад когнитивных нарушений и приводит собаку в состояние хронического стресса, что негативно влияет на ее поведение в целом. При этом связки способны восстанавливаться, и через некоторое время эффект от операции может прекратиться, однако собака рискует остаться с множеством поведенческих и физиологических проблем.

Специалист обратила внимание на важность проведения просветительской работы с владельцами собак на этапе приобретения щенка. Любая собака требует серьезной работы с участием кинолога — именно такой подход нивелирует обращения в ветеринарные клиники из-за проблем поведения животного.

«Домашние животные — это полноценные члены нашего общества, жизнь которых целиком зависит от владельцев. Мы надеемся, что в современном обществе будет распространено только осознанное приобретение домашних животных, а также гуманное отношение к их здоровью», — резюмировала Михеева.

Ранее, в августе, в Российской кинологической федерации рассказали о самых опасных аксессуарах для собак. Среди них — электрические ошейники и игрушки из вспененного поливинилхлорида. Кинологи также посоветовали быть осторожнее при выборе одежды для питомцев и обращать внимание на мелкие детали — украшения.

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