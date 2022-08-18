Кинологи рассказали о самых опасных аксессуарах для собак

В Российской кинологической федерации назвали 18 августа самые опасные аксессуары для собак. Среди них — электрические ошейники и игрушки из вспененного поливинилхлорида.

«Неграмотные собаководы часто используют электрические и строгие ошейники для коррекции поведения собаки, но это только усугубляет проблему. Нельзя применять эти инструменты для обучения собак командам. Использование таких ошейников ничем, кроме лени хозяев, не обосновано», — передает сообщение «Газета.Ru».

Игрушки из вспененного поливинилхлорида могут нанести вред здоровью питомца. Содержащиеся в них химические вещества — фталаты — могут повысить риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем у собак, предупредили специалисты.

В кинологической федерации также посоветовали быть осторожнее при выборе одежды для питомцев и обращать внимание на мелкие детали — украшения.

«Покупая собаке толстовки или, например, галстуки-бабочки, которые украшены мелкими деталями, вы подвергаете свою собаку опасности. Помимо того, что такие аксессуары не несут практической пользы, они могут здорово раздражать и даже быть причиной удушья», — пояснили в специалисты.

3 июля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что некоторые собаки с большим удовольствием едят фрукты и ягоды, однако вводить их в рацион на постоянной основе не рекомендуется. В дозированном количестве собакам можно есть голубику, клубнику, яблоки, бананы, персики, абрикосы, груши, а также арбуз и дыни.