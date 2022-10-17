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Российские врачи нашли эффективный способ лечения гепатита D

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Международная группа медиков при участии отечественных гепатологов разработала методику лечения гепатита D. Авторами идеи и первой публикации результатов этого лечения в Journal of hepatology в 2014 году являются гепатологи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). О сути методики «Известиям» рассказал один из авторов методики, кандидат медицинских наук, главный гепатолог министерства здравоохранения Московской области, председатель совета директоров Группы компаний ОМС Павел Богомолов.

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Суть метода заключается в использовании комбинации препаратов, которые способны в течение 24–48 недель снизить у пациентов уровень РНК вируса гепатита D до неопределяемой концентрации.

«Гепатит D, или дельта, не является самостоятельным вирусом, он может присутствовать в организме только если у пациента уже есть гепатит В. Совокупность этих двух вирусов значительно ухудшает течение заболевания, усложняет терапию и способствует более быстрому развитию цирроза, рака печени и печеночной недостаточности», — отметил Богомолов.

Как уточнил автор исследования, в зависимости от региона от 10 до 40% пациентов, зараженных вирусом гепатита В, инфицированы и вирусом гепатита D. Пути его передачи такие же, как у гепатитов В и С, то есть через кровь, при половом контакте и от матери к ребенку во время родов.

Эффективной защитой от этого вируса будет вакцинация от гепатита В, поскольку самостоятельно присутствовать в организме вирус гепатита D не может. Прививка именно от дельты не существует.

«Если подавить активность РНК вируса гепатита D, то это значительно повышает шансы на успешное лечение пациентов. В некоторых случаях это может не только спасти жизни пациентов, но и полностью излечить даже от гепатита В. Методика, которую мы разработали в МОНИКИ, уже используется не только в России, но и в Евросоюзе, а сейчас, когда мировое профессиональное сообщество оценило и признало ее эффективность, надеюсь, она будет внедрена повсеместно», — считает Богомолов.

Ранее врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева рассказала «Известиям», какие симптомы могут говорить о начале ВИЧ-инфекции. По ее словам, появление первых клинических симптомов заболевания занимает от четырех недель до трех месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. В первые три месяца симптомы регистрируются у 50–90% больных.

Наиболее распространенными клиническими симптомами ВИЧ-инфекции являются лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, болезненные ощущения в горле и сыпь на коже.

Острая ВИЧ-инфекция часто напоминает корь, краснуху, инфекционный мононуклеоз. Под влиянием иммунодефицита у 10–15% инфицированных развиваются следующие вторичные заболевания: ангина, бактериальная пневмония, кандидозы, герпетическая инфекция и другое.

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