Психиатр рассказал о риске развития биполярного расстройства после COVID-19

От 10 до 30% людей с перенесенной коронавирусной инфекцией впоследствии сталкиваются с новым диагнозом, и ,как правило, это именно психоэмоциональные отклонения. Об этом «Известиям» сообщил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков.

При этом, по словам специалиста, в последнее время участились случаи обращения пациентов с биполярным расстройством, которое характеризуется радикально резкими и беспричинными перепадами настроения. Он пояснил, что психоэмоциональные изменения связаны с нарушениями структуры ткани головного мозга на фоне COVID-19.

Так, вирус изменяет сосудистые стенки и, по сути, меняет трофику сосудов, то есть даже зачастую приводит к формированию глиозных изменений в ткани головного мозга — за счет этого меняются определенные зоны иннервации в органе, меняется выработка нейромедиаторов, что влияет на функционирование нервной системы.

«На этом фоне в зависимости от зоны поражения у человека возникают психоэмоциональные нарушения: он становится наиболее агрессивным или наиболее апатичным. При обследовании мы четко видим изменения центральной нервной системы и в каких зонах они происходят — и назначаем соответствующую терапию», — пояснил Куреков.

Он уточнил, что существует так называемый симптомокомплекс изменений после коронавируса, который включает в себя как сосудистые, так и психоэмоциональные изменения. Так, постковидный синдром может включать нарушения работы центральной и вегетативной нервной системы. В частности, это может проявляться в виде приступов астении — постоянной беспричинной усталости, депрессии и тревожности, панических атак и бессонницы, эмоциональной лабильности, а также снижения когнитивных функций (памяти, концентрации внимания).

Кроме того, имеют место вегетативные нарушения — скачки давления и температуры, головокружение, нарушения желудочно-кишечного тракта, повышенное потоотделение. Также после коронавируса возможны боли в мышцах и частые головные боли.

Как отметил Куреков, терапия постковидных осложнений включает как препараты психотропного ряда, так и когнитивно-поведенческую психотерапию. При этом врач предостерег от самолечения и приема препаратов без назначения специалиста.

«Самолечение и амбулаторное лечение здесь неприемлемо и малоэффективно, поскольку нужно оценивать состояние в динамике, четко смотреть за плюсами в изменении состояния и на что делать акцент», — резюмировал психиатр.

13 октября врач-акушер, гинеколог Анастасия Жданова рассказала о негативном влиянии коронавируса на репродуктивную функцию женщин. По ее словам, некоторые ученые допускают возможность развития бесплодия из-за поражения вирусом женской репродуктивной системы. Они также предупреждают и о риске развития дистресс-синдрома у плода, если женщина во время беременности болеет CОVID-19.