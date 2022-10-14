Эксперт оценил последствия отказа Danone от контроля над российским бизнесом

Передача Danone операционного контроля над производством в РФ необязательно предполагает смену имени, смену товарных знаков, под которыми поставляется продукция на российский рынок. Об этом рассказал «Известиям» 14 октября руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

«Логично предположить, что основной бренд — Danone использоваться больше не будет. Но права на использование таких узнаваемых в нашей стране брендов, как «Простоквашино», «Bio Баланс», «Тема» и «Активиа», вполне могут быть переданы в рамках сделки по передаче активов», — отметил он.

При этом, по его словам, в случае если использование брендов компании будет запрещено, то процесс смены имени не будет сложным.

«Новые названия начинают использоваться сразу после подачи заявок в Роспатент или даже без такой подачи. Бизнес обычно не ждет получения свидетельства на товарный знак (здесь можно вспомнить широко обсуждавшееся дело по названию сети «Вкусно — и точка»)», — добавил Зуев.

Ранее в этот день стало известно, что французская продовольственная компания Danone решила передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России. Как рассказали «Известиям» в «Союзмолоко», несмотря на заявление, компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции.

20 апреля сообщалось о прекращении поставок Danone в Россию продуктов Alpro и воду Evian. Тогда отмечалось, что бизнес компании в РФ будет переориентирован на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание. 6 марта производитель молочной продукции объявил о приостановке инвестиционных проектов в РФ.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.