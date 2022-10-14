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Эксперт оценил последствия отказа Danone от контроля над российским бизнесом

Эксперт Зуев: передача Danone контроля над производством в РФ необязательно предполагает смену имени
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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Передача Danone операционного контроля над производством в РФ необязательно предполагает смену имени, смену товарных знаков, под которыми поставляется продукция на российский рынок. Об этом рассказал «Известиям» 14 октября руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

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«Логично предположить, что основной бренд — Danone использоваться больше не будет. Но права на использование таких узнаваемых в нашей стране брендов, как «Простоквашино», «Bio Баланс», «Тема» и «Активиа», вполне могут быть переданы в рамках сделки по передаче активов», — отметил он.

При этом, по его словам, в случае если использование брендов компании будет запрещено, то процесс смены имени не будет сложным.

«Новые названия начинают использоваться сразу после подачи заявок в Роспатент или даже без такой подачи. Бизнес обычно не ждет получения свидетельства на товарный знак (здесь можно вспомнить широко обсуждавшееся дело по названию сети «Вкусно — и точка»)», — добавил Зуев.

Ранее в этот день стало известно, что французская продовольственная компания Danone решила передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России. Как рассказали «Известиям» в «Союзмолоко», несмотря на заявление, компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции.

20 апреля сообщалось о прекращении поставок Danone в Россию продуктов Alpro и воду Evian. Тогда отмечалось, что бизнес компании в РФ будет переориентирован на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание. 6 марта производитель молочной продукции объявил о приостановке инвестиционных проектов в РФ.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

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