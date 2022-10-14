Пранкер Вован рассказал о двухлетней подготовке к разговору с Макроном

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в беседе с «Известиями» рассказал, что подготовка к разговору с президентом Франции Эммануэлем Макроном велась в течение двух лет.

«С Макроном мы планировали разговор два года. Мы искали момент, когда можно это совершить, когда шансы очень велики, что нас не будут проверять», — сказал Кузнецов.

Момент появился, когда Владимир Зеленский выиграл выборы президента Украины в 2019 году.

«Был момент, когда было окно возможностей. Удобный момент и интерес с той стороны, которая не против данного разговора. То есть человека на другой стороне нужно заинтересовать», — объяснил пранкер.

В апреле 2019-го пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили с президентом Франции от имени Зеленского. Во время разговора Макрон поздравил «Зеленского» с победой на президентских выборах и призвал его «насладиться этим моментом».

В конце беседы «Зеленский» отметил, что идет пить шампанское, и понадеялся, что «не будет таким пьяным, как мистер (действующий президент Украины Петр. — Ред.) Порошенко обычно бывает». После того как Макрону перевели слова пранкеров, он рассмеялся и пожелал собеседнику удачи.