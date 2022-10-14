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Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в ВОВ

Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 801-летия победы в ВОВ и единства в борьбе с нацизмом
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Фото: ТАСС/Евгений Халдей
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Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом. Об этом он заявил в пятницу, 14 октября, выступая на заседании Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком формате.

«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что так страны СНГ послали бы сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.

Путин также пригласил всех лидеров СНГ в Санкт-Петербург в конце текущего года.

«Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу», — добавил он.

Ранее, 5 октября, Путин напомнил, что на Украине возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Адольфа Гитлера. Кризис в стране не наступил бы, если бы там не пытались «разорвать историю на части» и возродить нацизм на исторических землях России, указал российский лидер.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасным поддержку Евросоюзом киевского режима, который разрешает нацистам ходить со своей символикой и устраивать факельные шествия. Он добавил, что причиной этому является «короткая память» европейцев.

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До этого, 16 мая, Путин отметил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако, по его словам, только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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