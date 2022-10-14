В Астане открылся саммит СНГ

Лидеры стран СНГ 14 октября дали старт очередному саммиту объединения. Встреча проходит в Астане. На мероприятие прибыл президент России Владимир Путин.

По традиции в начале встречи главы государств сделали совместное фото.

В ближайшее время начнется заседание Совета глав государств СНГ в узком составе (только с участием лидеров), а позднее - в широком формате (с подключением делегаций).

Кроме того, столица Казахстана принимает 13–14 октября VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Накануне президент РФ выступил на саммите и провел несколько встреч с главами государств. В частности, российский лидер отметил, что мир становится многополярным, и в Азии крепнут новые центры силы. Президент также обратил внимание на то, что РФ стояла у истоков создания делового совета при совещании, напомнив, что за минувшие годы прошло большое количество успешных встреч и конференций по различным вопросам экономической тематики.

Ожидается, что Путин также примет участие в саммите «Россия – Центральная Азия» 14 октября.