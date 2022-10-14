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CNN: SpaceX сообщила Пентагону о невозможности оплачивать работу Starlink на Украине

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Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, уведомила Пентагон о том, что больше не может финансировать работу терминалов Starlink на Украине. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документы компании.

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Как сообщает телеканал, в сентябре компания отправила письмо в Пентагон с извещением о невозможности самостоятельного продолжения обслуживания Starlink. Кроме того, SpaceX попросила минобороны взять финансирование на себя. По утверждению SpaceX, работа Starlink обойдется более чем в $120 млн до конца года и около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

«Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы на Украину или финансировать работу поставленных терминалов в течение неопределенного периода», — написал в письме директор по государственным закупкам SpaceX.

По данным телеканала, среди документов компании, отправленных в Пентагон, есть также запрос от имени главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного еще почти на 8 тыс. терминалов Starlink.

Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тыс. полученных Киевом терминалов были оплачены Польшей и Соединенными Штатами.

В свою очередь, компания Маска указывает на тот факт, что потребности Киева стремительно растут, в отличие от бюджета разработчиков.

Ранее, 7 октября, стало известно, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Илон Маск в Twitter написал, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

20 июля американский начальник отдела космических операций, генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВСУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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