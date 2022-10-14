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СМИ объяснили рост числа магазинных краж в Дании высокой инфляцией

DR: в Дании на фоне кризиса и высокой инфляции резко выросло число магазинных краж
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Фото: Global Look Press/Gregor Fischer
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Процент магазинных краж в Дании резко увеличился в связи с кризисом и ускорением темпов инфляции. Об этом 12 октября сообщила телерадиокомпании Danmarks Radio.

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«За последние шесть месяцев в магазинах было зарегистрировано почти на 23% больше краж по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что до начала кризиса властям удалось добиться стабильного снижения числа правонарушений, тогда как сегодняшние показатели стали рекордными за последние пять лет.

Владельцы магазинов по всей стране закрывают кассы самообслуживания, запирают витрины на ключ и устанавливают дополнительные сигнализации, чтобы обезопасить свой ассортимент.

Между тем растет не только уровень криминала, но и интерес к приобретению товаров, добытых незаконным способом.

«Краденые товары становятся более привлекательными для потребителей, потому что они дешевле, чем в супермаркете, что характерно для периодов, когда инфляция высока»,объяснил доцент кафедры социальной работы Ольборгского университета Расмус Манксгаард.

Ранее, 16 сентября, отмечалось, что Евросоюз переживает инфляционный шок. Кризис накрыл ЕС из-за масштабных санкций и ситуации на Украине. В ряде государств показатели стали историческими. По данным Eurostat, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе составила рекордные 9,1%, в Европейском союзе она стала двузначной — 10,1%.

Между тем 13 сентября газета Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что экономический кризис в Европе, повлекший за собой падение уровня жизни населения из-за роста цен на продовольствие и энергоносители, будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден способ снизить цену на газ.

До этого, 15 августа, аналитик Павел Самиев заявил, что Европу ожидает кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории. Странам ЕС придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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