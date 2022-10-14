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Донецкий художественный музей подключится к музейной системе России

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Фото: artmuseum.ks.ua
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Крупнейший музей Донбасса начал процесс интеграции коллекции с Музейным фондом РФ. Об этом «Известиям» рассказал директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский.

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«Всего в основном фонде 16 043 произведения (10 групп хранения: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационное искусство, книги и др.). Из них произведений живописи — 2726», — сообщил он.

Геннадий Полянский также отметил, что сейчас ведутся переговоры о подключении комплексной автоматизированной музейной информационной системы «Камис».

Он подтвердил, что коллекция музея полностью войдет в Музейный фонд РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Собрали коллекции: Музейный фонд РФ пополнится ценностями на миллиард

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