Донецкий художественный музей подключится к музейной системе России
Крупнейший музей Донбасса начал процесс интеграции коллекции с Музейным фондом РФ. Об этом «Известиям» рассказал директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский.
«Всего в основном фонде 16 043 произведения (10 групп хранения: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационное искусство, книги и др.). Из них произведений живописи — 2726», — сообщил он.
Геннадий Полянский также отметил, что сейчас ведутся переговоры о подключении комплексной автоматизированной музейной информационной системы «Камис».
Он подтвердил, что коллекция музея полностью войдет в Музейный фонд РФ.
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