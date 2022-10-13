Госдеп США подтвердил очередной случай гибели американца в Донбассе

Госдеп США подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщил телеканал CNN.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США», — сказал официальный представитель Госдепартамента.

Как отметили в ведомстве, они поддерживают связь с семьей погибшего, чтобы предоставить им возможную помощь. Подробностей о скончавшемся в госдепе не привели, сославшись на охрану личных данных.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил о смерти наемника из США Дейна Партриджа во время боевых действий на Украине.

Накануне о смерти Партриджа сообщил российский Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, уроженец штата Айдахо получил осколочное ранение в голову в ходе столкновений с союзными силами в Северодонецке.

20 сентября стало известно о гибели итальянца Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего в составе так называемого Международного легиона. На территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

Между тем 25 августа сообщалось, что десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине. При этом Вооруженные силы Новой Зеландии получили информацию о гибели новозеландского наемника. По их данным, он не состоял на официальной военной службе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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