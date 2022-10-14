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Православные в России празднуют Покров Пресвятой Богородицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается традиционно 14 октября по новому стилю (1 октября по старому). Об истории и значении церковного торжества «Известиям» рассказал протоиерей, настоятель Храма Покрова на Городне, доцент московской духовной академии Московского психолого-педагогического университета Павел Великанов.

«Этот день на Руси был своеобразным рубежом между окончанием сезона сбора урожая и началом «сезона свадеб». Традиционно от Покрова и до Рождественского поста люди заключали браки, венчались и справляли свадьбу. Поэтому Покрову уделялось много внимания. Во многом именно из-за традиции заключать брачные союзы после Покрова этот праздник и стал столь значимым для народа», — пояснил он.

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Как отметил протоиерей, по своему содержанию этот праздник очень интересен. Начало ему положило чудо, случившееся в Византии в X веке.

«По религиозным преданиям, в этот день Дева Мария накрыла своим покрывалом спасающихся от нападения русов в стенах храма людей. Истории известны набеги Аскольда и Дира, прославившиеся своей жестокостью и непреклонностью, на города Византии. Раскрыв над собравшимися свое белое покрывало, Дева Мария уберегла город от нападения. По преданию, вскоре после этого началась сильная буря, и нападавшие отступили», — рассказал Великанов.

По его словам, через несколько лет после этого события русы направили в Константинополь миссионера, чтобы узнать, что за Бог такой у греков, который за них заступается.

«То есть поражение наших предков стало началом становления христианства на Руси. А крещение Аскольда и Дира стало одним из первых эпизодов крещения русов», — добавил настоятель.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг популярную погодную примету на Покров Пресвятой Богородицы. Так, слово «покров» часто ассоциируют с первым снегом, однако к снегу история праздника не имеет никакого отношения.

Подробнее ознакомиться с историей, традициями и приметами праздника можно в материале «Известий».

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