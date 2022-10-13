Основателя Modern Talking Болена осудили за критику антироссийских санкций

Основателя поп-дуэта Modern Talking Дитера Болена раскритиковали на Украине, после того как он высказался против антироссийских санкций. Об этом 13 октября сообщила Aussiedlerbote.

Болен в прошлом высказывал негативное отношение к санкциям, так как они привели Европу к энергетическому кризису. По его словам, ограничения приводят лишь к тому, что Россия продает газ в Азию за еще большие деньги. Также продюсер заявлял, что РФ и Украине необходимо сесть за стол переговоров.

Слова Болена вызвали негодование среди жителей Украины. Так, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился к нему, заявив, что энергетический кризис начался из-за российской спецоперации по защите Донбасса. Он назвал слова Болена российской пропагандой.

Другие пользователи Сети заявили, что Болен не может высказываться на политические темы, и сравнили его с американским бизнесменом Илоном Маском, который за последнее время выложил серию твитов, посвященных ситуации на Украине.

Так, 3 октября предприниматель предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН для урегулирования конфликта, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ и перейти к переговорам.

В тот же день он также опубликовал опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решать свою судьбу и принадлежность этих территорий России или Украине. Со своей стороны Маск указал, что в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет. Он объяснил, что русские люди составляют большую часть в ряде восточных регионов Украины и они выбирают Россию.

Позднее на Украине стали убирать с улиц билборды с изображением Маска. Ранее на рекламных щитах ему выражалась благодарность за оказанную помощь.

Западные страны стали ужесточать антироссийские санкции после начала специальной операции, о котором Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».