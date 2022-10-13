Сарапул признали одним из самых здоровых моногородов России

Сарапул занял второе место в конкурсе среди российских моногородов по поддержке здорового образа жизни. Первое досталось городу Вязники во Владимирской области.

Udm-info.ru отмечает, что на конкурс под названием «Лучшие корпоративные и муниципальные программы Общественного здоровья» подали несколько сотен заявок. Победителей определяли в трех номинациях: «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья», «Лучшая муниципальная программа укрепления общественного здоровья» и «Здоровый моногород».

Главными критериями оценки были эффективность муниципальных программ, которые укрепляют здоровье, их применение на практике, эффективность программы по борьбе с вредными привычками.

Сарапул занял второе место в номинации «Здоровый город». По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, которые приводит ИА «Сусанин», благодаря активной реализации приоритетных нацпроектов Сарапул сделал большой шаг вперед в плане развития инфраструктуры для популяризации здорового образа жизни.

Бречалов отметил, что в этом городе Удмуртии есть всё для занятий спортом: всевозможные кружки, секции для детей и взрослых, современные стадионы, уличные площадки, развивающие клубы. Также город участвует в программах модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее сообщалось, что у Сарапула, а также у города Глазова в Удмуртии появится туристический код центральных улиц. Администрации подали соответствующие заявки. Они принимают участие в конкурсе Ростуризма. В случае выигрыша в конкурсе города получат средства из федерального бюджета на создание инфраструктуры для туристов.