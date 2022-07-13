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Глазов и Сарапул получат туристический код

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Фото: commons.wikimedia.org/Yan.gorev.
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У городов Удмуртии Глазова и Сарапула появится туристический код центральных улиц. Администрации подали соответствующие заявки. Они принимают участие в конкурсе Ростуризма.

ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики пишет, что в случае выигрыша в конкурсе города получат средства из федерального бюджета на создание инфраструктуры для туристов.

По словам президента общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, во время своих путешествий он не раз замечал, как не хватает небольшим городам инфраструктурных решений для привлечения туристов, несмотря на то что есть что показать.

Агентство пишет, что Глазов планируют поделить на три суцентра: купеческий, средневековый и культурный. В скверах поставят больше арт-объектов и малых архитектурных форм, создадут туристическую навигацию по городу и смотровые площадки, объекты культуры подсветят, установят киоски для ярмарок. На это требуется порядка 395 млн рублей.

Сарапул предлагает реализовать проект «Сарапул. Сердце речного торгового пути». В городе планируют создать стенды с картами-схемами, установить информационные таблички и тактильные барельефы для слабовидящих, оборудовать мобильные торговые ярмарочные и остановочные павильоны, обустроить пешеходную улицу Первомайскую, причал, набережную и главный городской сквер. На эти преобразования требуется около 600 млн рублей.

Результаты конкурса станут известны в конце июля, а господдержку победители получат в следующем году.

Ранее сообщалось, что в 2021 году 583 тыс. человек посетили государственные культурные и туристические учреждения в Удмуртии. Одним из самых популярных объектов стал музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске, где побывали 89 тыс. туристов.

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