Около 583 тыс. человек посетили учреждения культуры и туризма в Удмуртии

В 2021 году 583 тыс. человек посетили государственные культурные и туристические учреждения в Удмуртии. Одним из самых популярных объектов стал музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске, где побывали 89 тыс. туристов.

Уникальный памятник истории и культуры посещали путешественники из соседних с Удмуртией регионов, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря средствам, полученным за победу в нацпроекте «Культура», в музее-усадьбе появился мультимедийный гид. Об этом пишет Udm-info.ru. На втором месте по привлекательности для туристов оказался музей-заповедник «Лудорвай», на третьем — Усадьба Тол Бабая.

Туристический поток в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 61%. В Удмуртии действовало больше 220 маршрутов и программ приема туристов. Лидерами по посещаемости стали Завьяловский, Шарканский, Глазовский и Юкаменский районы.