Песков указал не неизменность направления спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва по прежнему остается открытой для переговоров, в то время как Киев отказывается от диалога.

«Никакое направление не меняется, СВО продолжается, она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли сделать этого ранее политико-дипломатическими средствами. Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться. И крайним средством осталась СВО. Всё это достаточно детально объяснил Путин в своем выступлении 24 февраля. Но при этом мы неоднократно повторяли, что мы остаемся открытыми для переговоров для того, чтобы достичь наши цели. Наше целеполагание не меняется», — сообщил он.

Ранее, 10 октября, ЕС подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призвал к деэскалации ситуации на Украине путем переговоров.До этого, 7 октября, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться. Он отметил, что «более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром».

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Западные страны стали ужесточать антироссийские санкции после начала специальной операции, о котором Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились за помощью к Москве.

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