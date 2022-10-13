В Польше приступили к ремонту поврежденного участка нефтепровода «Дружба»

Польский оператор нефтепровода «Дружба» Pern 13 октября начал ремонт поврежденной нитки трубопровода.

«Технические службы Pern уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья», — следует из сообщения компании.

Авария на «Дружбе» произошла утром 12 октября. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер тогда заявил, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что, по предварительным данным, утечка на нефтепроводе не является саботажем.

Только к вечеру техники смогли обнаружить место утечки нефти из трубопровода.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что если утечка небольшая, то отремонтировать поврежденный отрезок можно будет за несколько дней.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.