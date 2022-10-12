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Техники установили место утечки нефти из трубопровода «Дружба»

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Техники установили место утечки нефти из трубопровода «Дружба». Об этом в среду, 12 октября, сообщил оператор польского участка нефтепровода — компания PERN.

«Дружба» врозь: что известно главном нефтепроводе из России в Европу
Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

«После удаления большей части загрязняющих веществ в районе поврежденного вчера нефтепровода технические службы PERN установили место утечки. Первые выводы и способ деформации трубопровода показывают, что на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет», — сообщили в компании.

Оператор отметил, что в настоящий момент проводится детальный анализ для выяснения причин инцидента и ремонта трубопровода, чтобы начать транспортировку сырья как можно скорее.

В этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение о том, что Москва якобы может стоять за аварией на польском участке нефтепровода «Дружба». Однако, по его словам, пока не установлено, случайность это или диверсия, сейчас проводится специальное расследование.

Ранее в среду оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

Также, комментируя новости об аварии, в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что по предварительным данным, утечка на нефтепроводе не является саботажем.

В этот же день замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил сроки восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки. Специалист рассказал, что если утечка небольшая, то устранить ее можно будет в течение нескольких дней. По его словам, у Германии имеются альтернативы, однако они приведут к сокращению объемов переработки нефти.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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