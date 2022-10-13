Бизнес-коуч назвала способы справиться со стрессом на работе

Справиться со стрессом на работе помогут дыхательные практики, соблюдение режима сна, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе. Об этом в четверг, 13 октября, рассказала бизнес-коуч Катерина Акман.

Кроме того, по ее словам, необходимо следить за здоровьем: принимать витамины и заниматься спортом, а также составить список дел, которые приносят удовольствие. Также нужно подходить избирательно к окружению: контактировать только с теми, кто наполняет позитивом, и сократить общение с «токсичными» людьми, забирающими энергию.

«Также можно развить навык, который поможет справиться с тревогой самостоятельно. Например, связанный с психологией, коучингом или творчеством», — рассказала Акман «Газете.Ru».

Помимо этого бизнес-коуч порекомендовала всерьез подумать о своих ориентирах, ценностях и предназначении.

«Задайте себе вопросы: «Какой личностью я хочу быть?», «Что для меня важно?», «Какие мои качества могут быть полезны не только мне, но и окружающим?» Когда вы найдете ответы, то сможете поддерживать не только себя, но и других», — заключила она.

9 августа диетолог Ольга Лушникова заявила, что для снижения в организме гормона стресса, кортизола, необходимо высыпаться, а на ужин употреблять продукты, содержащие углеводы. Так, в рационе должны присутствовать цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, фрукты, ягоды, бобовые. При этом занятия спортом Лушникова порекомендовала выполнять только в первой половине дня, а вечером отдавать предпочтение йоге, пилатесу или растяжке.