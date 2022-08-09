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Диетолог назвала способы снизить уровень гормона стресса в организме

Диетолог Лушникова: снизить уровень гормона стресса поможет крепкий сон и углеводы на ужин
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Фото: Getty Images/EyeEm/Elena Grigorovich
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Для снижения в организме гормона стресса - кортизола - необходимо высыпаться, а на ужин употреблять продукты, содержащие углеводы. Об этом 9 августа рассказала диетолог Ольга Лушникова.

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В рационе должны присутствовать цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, фрукты, ягоды, бобовые. На ужин надо съедать порцию сложных углеводов, контролирующих уровень гормона стресса.

Занятия спортом она порекомендовала выполнять только в первой половине дня, а вечером отдавать предпочтение йоге, пилатесу или растяжке. Помогут контролировать кортизол магний, цинк, хром, жирные кислоты Омега-3, витамины группы В.

Полноценный сон также снизит уровень кортизола, подчеркнула Лушникова.

По ее словам, повышенный уровень кортизола считают виновником многих заболеваний, включая сахарный диабет. Однако этот гормон, как и любой другой, необходим для функционирования организма.

Показатели кортизола растут с утра, затем поднимается уровень глюкозы и мозг просыпается ото сна. Если человек испытывает острый стресс, то кортизол мобилизует поступление в кровь глюкозы, липидов и аминокислот, подавляя воспаления.

«Этот процесс отточен эволюционно, он позволял человеку выживать в экстремальных ситуациях», — пояснила она в беседе с «Лентой.Ру».

При хроническом стрессе уровень кортизола постоянно высокий, что вызывает множество проблем со здоровьем. Кроме диабета, у человека сужаются сосуды и развивается артериальная гипертензия. Также может снизиться способность к обучению и растет раздражительность.

В мае международная группа ученых установила, что объятия способны понизить уровень гормона стресса кортизола у женщин, но не мужчин. Исследователи сделали вывод, что краткосрочные объятия с возлюбленным помогают женщинам легче переносить стрессовые ситуации.

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