Новак предрек цену на нефть на уровне $100 за баррель в 2023 году

Цена на нефть в 2023 году будет составлять около $100 за баррель. Об этом 13 октября заявил вице-премьер Александр Новак.

«Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечить балансировку спроса и предложения. Это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность. В текущей ситуации, наверное, в следующем году мы увидим, если все-таки прогнозировать на уровне того, что мы сегодня наблюдаем, — плюс-минус $100 за баррель, может быть, чуть меньше», — сказал он журналистам во время Российской энергетической недели.

Новак отметил, что сейчас происходит период неопределенности, в связи с чем сложно прогнозировать цены на энергоносители.

6 октября аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям», что после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти цена марки Brent увеличится до уровня $95–100 за баррель.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Как рассказал Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

После принятия странами ОПЕК+ решения о сокращении добычи стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2022 года поднималась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

На следующий день стало известно, что Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций, который включает запрет перевозок нефти из России по морю по цене выше установленного предела с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

В конце сентября опрошенные «Известиями» аналитики предрекли скорое восстановление цен на нефть до $100.