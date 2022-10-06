Аналитики предположили рост цен на нефть после решения ОПЕК+

Крупнейшее с 2020 года сокращение странами ОПЕК+ объемов добычи на 2 млн баррелей в сутки принято для стабилизации мировых цен на нефть, сказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в четверг, 6 октября.

Снижение производства и рост котировок выгодны для всех экспортеров черного золота, так как они смогут на этом фоне увеличить свою выручку, добавил он. В связи с решением ОПЕК+ в ближайшее время можно прогнозировать увеличение цен на Brent до уровня $95–100 за баррель, считает аналитик.

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября приняли решение снизить добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи. Россия в 2022 году после решения ОПЕК+ и в его рамках добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т, прокомментировал итоги встречи вице-премьер Александр Новак.

За базу отсчета ОПЕК+ возьмет согласованные на август уровни, квота России в рамках организации будет сокращена с 11 млн баррелей в сутки до 10,5 млн. Решение ОПЕК+ связано с необходимостью балансировки рынка и со снижением темпов роста мировой экономики, пояснил Новак.

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Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи