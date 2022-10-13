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Учения ОДКБ в Киргизии перенесли на более поздний срок

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Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO
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Учения Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии перенесли на более поздний срок. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

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«Мы их просто перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была закончена на 99%», — приводит его слова медиаштаб правительства Киргизии.

Иманкулов подчеркнул, что членство в организации отвечает всем интересам национальной безопасности Кыргызстана, перенос учений не означает, что у Киргизии есть какие-то проблемы в отношениях с ОДКБ.

«У нас нет никаких противоречий», — указал он.

Как добавил Иманкулов, к решению Киргизии перенести октябрьские учения на Иссык-Куле руководство ОДКБ отнеслось с пониманием.

Министерство обороны Киргизии отменило командно-штабные учения миротворческих сил «Нерушимое братство — 2022» на своей территории. Как пояснил вице-премьер страны Эдиль Байсалов, отмена учений связана с недавними боестолкновениями на киргизско-таджикской границе.

Учения должны были пройти в городе Балыкчы с 10 по 14 октября. Еще в июне оборонное ведомство сообщало о начале подготовки к их организации. В стране прошли вторые штабные переговоры по подготовке к ним.

Учения «Нерушимое братство» проводятся ежегодно начиная с 2012 года на территории одной из стран — участниц ОДКБ. В 2021 году боевая подготовка прошла под Казанью, а в 2020-м — в Белоруссии.

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