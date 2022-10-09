Минобороны Киргизии отменило учения с ОДКБ «Нерушимое братство — 2022»

Министерство обороны Киргизии отменило командно-штабные учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022» на своей территории, сообщает 9 октября 24.kg.

Учения должны были пройти в городе Балыкчы с 10 по 14 октября. Причины отмены не уточняются.

Еще в июне оборонное ведомство сообщало о начале подготовки к организации учений. В стране прошли вторые штабные переговоры по подготовке к ним.

Учения «Нерушимое братство» проводятся ежегодно, начиная с 2012 года, на территории одной из стран — участниц ОДКБ. В 2021 году боевая подготовка прошла под Казанью, а в 2020-м — в Белоруссии.