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По-братски: как в Белоруссии освобождали осажденный город

На полигоне под Витебском прошли международные учения миротворцев
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Военнослужащие во время командно-штабных учений ОДКБ "Нерушимое братство 2020" на полигоне Лосвидо под Витебском
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
На полигоне Лосвидо в Белоруссии завершились учения «Нерушимое братство – 2020». Эти маневры проводятся ежегодно, начиная с 2012 года, на территории одной из стран — участниц ОДКБ. В этом году впервые на учениях была развернута миротворческая миссия из числа сотрудников секретариата ОДКБ и объединенного штаба. Из России на учения прибыли более 140 солдат и офицеров, 40 единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и два ударных вертолета Ми-24 «Крокодил». Как проходила миротворческая операция — в фотогалерее «Известий»
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Военнослужащие в командном пункте во время командно-штабных учений ОДКБ "Нерушимое братство 2020" на полигоне Лосвидо под Витебском
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В маневрах приняли участие более 900 человек, свыше 120 единиц техники, в том числе беспилотники и авиация
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Военнослужащие во время командно-штабных учений ОДКБ "Нерушимое братство 2020" на полигоне Лосвидо под Витебском
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В операции были задействованы контингенты государств — членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям
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Военнослужащие во время командно-штабных учений ОДКБ "Нерушимое братство 2020" на полигоне Лосвидо под Витебском
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Один из ключевых этапов учений — штурм захваченного сепаратистами города
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Военнослужащие миротворческих сил ОДКБ во время учений "Нерушимое братство-2020" на полигоне Лосвидо
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В ходе операции военные ликвидировали возгорания, возникшие во время боевых действий, а также последствия произошедшей химической аварии
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Монитор с трансляцией учений в командном пункте во время командно-штабных учений ОДКБ "Нерушимое братство 2020" на полигоне Лосвидо под Витебском
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Также в ходе учений отрабатывались навыки оказания физической и психологической помощи мирным жителям, попавшим в район боевых действий
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Военнослужащий во время командно-штабных учений ОДКБ "Нерушимое братство 2020" на полигоне Лосвидо под Витебском
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Основная задача при штурме осажденного города — не допустить жертв среди мирного населения
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Высадка десанта во время командно-штабных учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2020» на полигоне Лосвидо под Витебском
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Высадка десанта
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Мобильный инженерный комплекс разминирования во время командно-штабных учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2020» на полигоне Лосвидо под Витебском
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Мобильный инженерный комплекс разминирования
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Вертолет Ми-24 во время командно-штабных учений ОДКБ "Нерушимое братство – 2020" на полигоне Лосвидо под Витебском
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Во взаимодействии с полицейскими и спасательными подразделениями военные также отработали задачи по восстановлению мирной жизни в освобожденном городе. Руководство маневров высоко оценило итоги операции, проведенной миротворцами
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