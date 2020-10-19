По-братски: как в Белоруссии освобождали осажденный город

На полигоне Лосвидо в Белоруссии завершились учения «Нерушимое братство – 2020». Эти маневры проводятся ежегодно, начиная с 2012 года, на территории одной из стран — участниц ОДКБ. В этом году впервые на учениях была развернута миротворческая миссия из числа сотрудников секретариата ОДКБ и объединенного штаба. Из России на учения прибыли более 140 солдат и офицеров, 40 единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и два ударных вертолета Ми-24 «Крокодил». Как проходила миротворческая операция — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В маневрах приняли участие более 900 человек, свыше 120 единиц техники, в том числе беспилотники и авиация
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В операции были задействованы контингенты государств — членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Один из ключевых этапов учений — штурм захваченного сепаратистами города
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В ходе операции военные ликвидировали возгорания, возникшие во время боевых действий, а также последствия произошедшей химической аварии
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Также в ходе учений отрабатывались навыки оказания физической и психологической помощи мирным жителям, попавшим в район боевых действий
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Основная задача при штурме осажденного города — не допустить жертв среди мирного населения
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Высадка десанта
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Мобильный инженерный комплекс разминирования
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Во взаимодействии с полицейскими и спасательными подразделениями военные также отработали задачи по восстановлению мирной жизни в освобожденном городе. Руководство маневров высоко оценило итоги операции, проведенной миротворцами
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