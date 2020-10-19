По-братски: как в Белоруссии освобождали осажденный город

На полигоне Лосвидо в Белоруссии завершились учения «Нерушимое братство – 2020». Эти маневры проводятся ежегодно, начиная с 2012 года, на территории одной из стран — участниц ОДКБ. В этом году впервые на учениях была развернута миротворческая миссия из числа сотрудников секретариата ОДКБ и объединенного штаба. Из России на учения прибыли более 140 солдат и офицеров, 40 единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и два ударных вертолета Ми-24 «Крокодил». Как проходила миротворческая операция — в фотогалерее «Известий»