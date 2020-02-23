Надежда и опора: как тренируются бойцы Росгвардии

Охрана правопорядка — дело комплексное. Росгвардейцы — это и бойцы СОБРа, и кинологи, и сотрудники вневедомственной охраны. Все они постоянно тренируются и совершенствуются в своем деле, чтобы не подкачать, когда придет час икс. Рабочие моменты учений — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Оперуполномоченный СОБР ГУ Росгвардии по Москве проходит высотно-штурмовую подготовку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Снаряжение бойцов не уступает лучшим образцам профессиональной экипировки альпинистов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
В ходе тренировок бойцы учатся в буквальном смысле бегать по вертикальным стенам и штурмовать высотные здания, в которых закрепились условные преступники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
На вооружении собровцев состоит легкое и компактное оружие с высокой скорострельностью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Бойцы готовятся к нейтрализации условных террористов, по легенде учений укрывшихся в многоэтажном строении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Кинологическая служба появилась в составе московского ОМОНа в мае 1995 года. Четвероногие друзья зарекомендовали себя как незаменимые помощники сотрудников правопорядка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Главная работа росгвардейских собак — поиск спрятанной взрывчатки, боеприпасов и оружия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Вневедомственная охрана остается одним из важнейших структурных элементов сил правопорядка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Перед заступлением на дежурство бойцы ВОХР тщательно проверяют оружие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
На вневедомственной охране лежит непростая задача защиты жизненно важных объектов государственного значения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Кроме того, сотрудники ВОХР несут и нелегкую службу по охране общественного порядка, жизни и имущества граждан в столичном регионе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Подразделения вневедомственной охраны созданы 29 октября 1952 года. С тех пор они превратились в одну из самых технологически оснащенных служб правопорядка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Оперативно-тактическая подготовка — один из важнейших элементов тренировок сотрудников вневедомственной охраны. Вот условный преступник только готовится взломать замок охраняемого объекта...
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
...но уже мгновение спустя на его запястьях защелкиваются вполне настоящие наручники. Движения отработаны до автоматизма, и в реальной ситуации бойцы не подкачают
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