Надежда и опора: как тренируются бойцы Росгвардии

Охрана правопорядка — дело комплексное. Росгвардейцы — это и бойцы СОБРа, и кинологи, и сотрудники вневедомственной охраны. Все они постоянно тренируются и совершенствуются в своем деле, чтобы не подкачать, когда придет час икс. Рабочие моменты учений — в фоторепортаже «Известий»