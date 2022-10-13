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Водителей электросамокатов предупредили об изменениях в ПДД

В России для нарушителей ПДД на электросамокатах могут ввести новые нормы ответственности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Изменение правового статуса электросамокатов может накладывать ответственность на пользователей. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ.

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«Теоретически могут появиться новые специальные нормы для этой группы участников дорожного движения», — объяснил он в кулуарах Х международной специализированной выставки «Дорога 2022» в Казани.

По словам собеседника агентства, пока электросамокаты не обладали специальным статусом в рамках правил дорожного движения (ПДД), водители этого транспортного средства не могли быть привлечены за соответствующие нарушения.

Ранее, 7 октября, стало известно, что изменения в ПДД вступят в силу с 1 марта 2023 года. Нововведения повлияют, в частности, на пользователей на электросамокатов и гироскутеров.

В тот же день правительство России утвердило внесенные изменения в ПДД, которые в том числе коснутся и передвижения на электросамокатах и гироскутерах. По новым правилам перемещаться на них можно не быстрее 25 км/ч, а масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

До этого, 12 сентября, управление столичной ГИБДД сообщило о том, что за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 143 аварии с участием граждан на электросамокатах, где один человек погиб, а еще 148 пострадали.

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