Водителей электросамокатов предупредили об изменениях в ПДД

Изменение правового статуса электросамокатов может накладывать ответственность на пользователей. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ.

«Теоретически могут появиться новые специальные нормы для этой группы участников дорожного движения», — объяснил он в кулуарах Х международной специализированной выставки «Дорога 2022» в Казани.

По словам собеседника агентства, пока электросамокаты не обладали специальным статусом в рамках правил дорожного движения (ПДД), водители этого транспортного средства не могли быть привлечены за соответствующие нарушения.

Ранее, 7 октября, стало известно, что изменения в ПДД вступят в силу с 1 марта 2023 года. Нововведения повлияют, в частности, на пользователей на электросамокатов и гироскутеров.

В тот же день правительство России утвердило внесенные изменения в ПДД, которые в том числе коснутся и передвижения на электросамокатах и гироскутерах. По новым правилам перемещаться на них можно не быстрее 25 км/ч, а масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

До этого, 12 сентября, управление столичной ГИБДД сообщило о том, что за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 143 аварии с участием граждан на электросамокатах, где один человек погиб, а еще 148 пострадали.