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Олег Гаркуша рассказал о съемках в фильме «Сказка для старых»

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал о съемках в фильме «Сказка для старых»
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал в интервью «Известиям», как снимался в режиссерском дебюте актера Федора Лаврова. По словам музыканта, он согласился после звонка режиссера.

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«О том, кого мне придется сыграть, он не рассказывал. Я же не актер. У меня нет агента. И при этом у меня в копилке более 30 фильмов. Каким образом?» — задался вопросом Гаркуша.

Он добавил, что вывод напрашивается один: в кино он попадает по знакомству.

«Режиссеры видят меня в том или ином образе и приглашают. Сценарий я не читаю никогда. Только прошу, чтобы мне прислали мои сцены. Всё. И с Федей Лавровым то же самое было», — поделился фронтмен.

По сюжету герой Гаркуши везет по бездорожью в телеге гроб. Но это не пугало артиста.

«Дано задание: идти по бездорожью. Всё, пошел. В телеге гроб, в нем лежит Женя Ткачук, замечательный артист и человек. Это кино, к чему какие-то приметы. Я не суеверен, но через левое плечо иногда плююсь. И перед выходом на сцену своеобразно крещусь. Но это моя фишка. Близкие знают», — рассказал Гаркуша.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В кино я попадаю по знакомству»

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