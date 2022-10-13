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«Известия» показали кадры работы медицинского отряда ВДВ в ходе СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Медицинский отряд Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ работает на фронте с самого начала специальной военной операции по защите Донбасса. Они эвакуируют раненых, проводят операции в полевых условиях и спасают жизни военных. С врачами 12 октября пообщалась корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Как рассказал старший ординатор хирургического отделения отдельного медицинского отряда ВДВ, максимально медики работали без остановки 26 часов.

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«Не отходили от столов вообще. Это всё продолжалось, понятное дело, под минометами, артиллерийскими обстрелами. Мы не прекращаем оперативное вмешательство, максимум — мы надеваем на себя броню и оперируем дальше», — рассказал врач.

Ранее, 7 октября, Минобороны опубликовало кадры работы специалистов аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе спецоперации. Сообщается, что он оснащен оборудованием, необходимым для оказания специализированной хирургической помощи при тяжелых ранениях, а также для оказания квалифицированной помощи при легких ранениях или заболеваниях.

В августе корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев сообщил, что пустующий жилой дом в Херсонской области оборудовали под пункт оказания медицинской помощи. По словам начальника отдельного медицинского отряда ВДВ, местные жители были удивлены, что им оказывают помощь бесплатно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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