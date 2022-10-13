«Известия» показали кадры работы медицинского отряда ВДВ в ходе СВО

Медицинский отряд Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ работает на фронте с самого начала специальной военной операции по защите Донбасса. Они эвакуируют раненых, проводят операции в полевых условиях и спасают жизни военных. С врачами 12 октября пообщалась корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Как рассказал старший ординатор хирургического отделения отдельного медицинского отряда ВДВ, максимально медики работали без остановки 26 часов.

«Не отходили от столов вообще. Это всё продолжалось, понятное дело, под минометами, артиллерийскими обстрелами. Мы не прекращаем оперативное вмешательство, максимум — мы надеваем на себя броню и оперируем дальше», — рассказал врач.

Ранее, 7 октября, Минобороны опубликовало кадры работы специалистов аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе спецоперации. Сообщается, что он оснащен оборудованием, необходимым для оказания специализированной хирургической помощи при тяжелых ранениях, а также для оказания квалифицированной помощи при легких ранениях или заболеваниях.

В августе корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев сообщил, что пустующий жилой дом в Херсонской области оборудовали под пункт оказания медицинской помощи. По словам начальника отдельного медицинского отряда ВДВ, местные жители были удивлены, что им оказывают помощь бесплатно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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