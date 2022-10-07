Минобороны показало кадры работы аэромобильного медицинского отряда ВДВ

Минобороны опубликовало кадры работы специалистов аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

Это медицинское подразделение ВДВ с первого дня спецоперации оказывает медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения, а также местному населению Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Отряд оснащен оборудованием, необходимым для оказания специализированной хирургической помощи при тяжелых ранениях, а также для оказания квалифицированной помощи при легких ранениях или заболеваниях.

В штате — оперирующие хирурги, травматологи, нейрохирурги и офтальмологи, которые за время работы в СВО накопили большой практический опыт и продолжают помогать военнослужащим, рискующим здоровьем и жизнью ради защиты страны.

«Мы имеем колоссальный опыт оказания медицинской помощи, мы с первого дня проведения специальной военной операции находимся бок о бок, плечом к плечу с нашими братьями по оружию, которые успешно в составе Воздушно-десантных войск выполняют поставленные перед ними задачи», — поделился командир медотряда ВДВ Юрий Бравко.

Он также отметил, что чаще всего в медицинский отряд поступают служащие с боевыми травмами, в том числе с миновзрывными ранениями, миновзрывными травмами, огнестрельными ранениями и взрывными травмами. Поступившие бойцы получают медицинскую помощь в полном объеме, а затем, если есть необходимость и их состояние при этом стабилизировалось, раненых эвакуируют на дальнейший этап лечения в тылу.

«Мы стабилизируем тяжелых больных, которых невозможно довезти до госпиталя, расположенного в тылу. Если фельдшера понимают, что они не довезут больных, привозят их к нам, и мы их стабилизируем, а потом отправляем в тыл», — рассказал врач-траматолог Виталий Камардин.

Ранее, 6 октября Минобороны показало тренировки мобилизованных в разных регионах России. На кадрах добровольцы и призванные в рамках частичной мобилизации граждане проходят боевое обучение и слаживание на полигонах.

4 октября стало известно, что спрос на товары для оказания первой помощи растет вторую неделю подряд. В аптеках разбирают изделия для остановки крови, йод и автомобильные аптечки.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.



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