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Стало известно о возможной смене владельца «Билайна»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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«Вымпелком», который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора, рассказал «Известиям» близкий к нему источник. Такие идеи существуют, подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.

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При этом пока компания не предпринимала конкретных действий, уточнил он. О подобных планах слышал и источник, знакомый с акционерами компании — партнера «Вымпелкома». Вероятные сроки и механизмы собеседники «Известий» назвать затруднились.

Помимо продажи различным российским структурам, возможна передача актива заслуживающей доверия отечественной компании с фиксацией права обратного выкупа в течение определенного срока, не исключил один из них. В «Вымпелкоме» «Известиям» рекомендовали адресовать вопросы в Veon.

«Мы регулярно проводим оценку нашего портфеля и ищем возможности для инвестирования или продажи, которые могут создать ценность для акционеров Veon. Наше внимание сосредоточено на рынках с сильным потенциалом макроэкономического роста, где наши продукты в области связи имеют хорошие шансы. Мы не можем спекулировать по поводу наших планов относительно какой-либо из наших портфельных компаний», — заявили «Известиям» в пресс-службе холдинга.

По данным Veon, за II квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более $1 млрд. По количеству мобильных абонентов (47 млн) «Вымпелком» в периметре Veon уступал только пакистанским активам (75,5 млн подписчиков).

Сейчас рыночная капитализация холдинга — около $1 млрд. Очевидно, что больше половины этой стоимости приходится на российский «Вымпелком», уверен аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В сотовый раз: «Билайн» может сменить владельца

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