В сотовый раз: «Билайн» может сменить владельца

Один из крупнейших в РФ сотовых операторов, «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»), может стать компанией с полностью российским капиталом , рассказали «Известиям» три источника, близкие к оператору и его партнерам. Пока это лишь планы акционеров, подчеркнул один из них. «Билайн» — это примерно половина выручки нидерландского Veon, его утрата для транснационального холдинга может стать болезненной, считают аналитики. Покупка же «Вымпелкома» одним из российских конкурентов, вероятно, приведет к улучшению качества связи — оборудование компании можно использовать для укрепления других сетей, базовые станции для которых перестали поставлять крупнейшие мировые производители, утверждают эксперты.

Мобильное подданство

«Вымпелком», который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора , рассказал «Известиям» близкий к нему источник. Такие идеи существуют, подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией. Но пока компания не предпринимала конкретных действий, уточнил он. О подобных планах слышал и источник, знакомый с акционерами компании — партнера «Вымпелкома». Вероятные сроки и механизмы собеседники «Известий» назвать затруднились. Помимо продажи различным российским структурам, возможна передача актива заслуживающей доверия отечественной компании с фиксацией права обратного выкупа в течение определенного срока , не исключил один из них.

В «Вымпелкоме» «Известиям» рекомендовали адресовать вопросы в Veon.

— Мы регулярно проводим оценку нашего портфеля и ищем возможности для инвестирования или продажи, которые могут создать ценность для акционеров Veon, — заявили «Известиям» в пресс-службе холдинга. — Наше внимание сосредоточено на рынках с сильным потенциалом макроэкономического роста, где наши продукты в области связи имеют хорошие шансы. Мы не можем спекулировать по поводу наших планов относительно какой-либо из наших портфельных компаний.

Активов позиция Фото: ТАСС/Донат Сорокин

По данным Veon, за II квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга , то есть чуть более $1 млрд. По количеству мобильных абонентов (47 млн) «Вымпелком» в периметре Veon уступал только пакистанским активам (75,5 млн подписчиков).

Сейчас рыночная капитализация холдинга — около $1 млрд . Очевидно, что больше половины этой стоимости приходится на российский «Вымпелком» , уверен аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Избавление от активов в РФ было бы болезненно для Veon — в частности, они «скрепляют» бизнес в СНГ: без «Вымпелкома» в распоряжении холдинга окажется набор разрозненных компаний, отметил эксперт.

— Например, мигранты из Средней Азии, подключенные к локальным сетям Veon, со скидкой пользуются российским «Билайном», — теперь это преимущество исчезает, — сказал аналитик.

По мнению Сергея Либина, причины вероятной смены юрисдикции «Вымпелкома» — в первую очередь политические . Европейские и американские компании уходят из РФ или ставят работу в стране на паузу, и голландский холдинг, возможно, не исключение в этом тренде, отметил он. Отличие в том, что Россия для Veon — ключевой рынок, а, например, для McDonalds — нет, обратил внимание эксперт. При этом голландскому холдингу принадлежит и украинский оператор «Киевстар», напомнил аналитик.

Российский связной

Отделение российского «Вымпелкома» от материнской Veon требуется для формирования максимально комфортных условий, в которых могла бы работать компания в РФ , считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Эксперт пояснил: «Билайн» обслуживает не только физлиц и юрлиц, но и госструктуры , в том числе Пенсионный фонд, ФАС, ФТС, Росреестр, МЧС, МВД.

Активов позиция Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— Объем оказываемых услуг оценивается в миллиарды рублей, — указал он.

Согласно законодательным изменениям в этой области для компаний, которыми владеют офшорные структуры, начинают действовать запреты на участие в конкурсах на госзаказ , напомнил Павел Иккерт.

— Курс на формирование условий для отделения такого рода бизнеса в российскую юрисдикцию уже задан. Юридически оформление отделения российского «Вымпелкома» может происходить как перевод контролирующего акционерного владения на специально созданное российское юрлицо, — предположил юрист.

Иностранных покупателей тут уже не предусматривается, так как закон запрещает такие сделки — у актива статус стратегического, объяснил он.

Конкурентов «Вымпелкома» уже контролируют российские бизнесмены и госкомпании: для МТС это АФК «Система», для «Мегафона» — структуры Алишера Усманова, Tele2 принадлежит государственному оператору «Ростелеком» , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Изменение структуры владения «Вымпелкомом» — логичный шаг, главное, чтобы у его нового собственника хватило средств на развитие инфраструктуры, в противном случае абоненты ощутят снижение качества связи, полагает он.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников обратил внимание на снижение финансовых и операционных показателей «Вымпелкома». Во II квартале 2022 года выручка оператора год к году уменьшилась почти на 1%, а количество мобильных абонентов — более чем на 6% , следует из отчета Veon. Такие показатели вряд ли делают компанию привлекательным приобретением с точки зрения как других операторов, так и инвесторов, считает эксперт.

Активов позиция Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В МТС и «Мегафоне» отказались от комментариев. «Известия» направили запрос относительно возможности приобретения активов и бизнеса «Вымпелкома» в «Ростелеком».

— В конечном итоге бизнес оператора может оказаться не востребован — проще будет перевести на сети конкурентов абонентов «Билайна», а оборудование, которое сейчас не поставляется в Россию, использовать для доумощнения других сотовых сетей , — допустил Сергей Половников.

Сценарий, при котором один из федеральных сотовых операторов может быть куплен именно для использования инфраструктуры, расширять которую стало проблематично из-за санкций, в середине 2022 года «Известиям» озвучивали еще несколько экспертов.