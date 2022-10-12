Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

В Житомирской области раздаются взрывы. Об этом 12 октября сообщило украинское информагентство УНИАН со ссылкой на данные с места событий.

«Сообщают о звуках взрывов в Житомирской области», — указало агентство в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в среду стало известно, что воздушная тревога объявлена в центре и на юге Украины, включая Одессу. Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской и Полтавской областей.

Утром воздушную тревогу объявили в Киеве и центральных регионах Украины. Кроме того, по данным Общественного телевидения Украины, взрывы были слышны в Николаевской области и Запорожье.

11 октября сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В рассылке государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) говорилось о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призвали находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

По информации украинских СМИ, взрывы прогремели в городе Запорожье, Николаевской, Хмельницкой и других областях.

10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по инфраструктурным объектам на Украине.

В некоторых городах наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении. Как заявил 12 октября глава украинского минэнерго Герман Галущенко, из-за российских ударов в настоящий момент в стране парализовано около 30% энергетической инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства привел ЧП на Крымском мосту. Он указал, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и пообещал жесткий ответ со стороны Москвы в случае продолжения терактов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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