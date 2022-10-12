Пушкин, Леся и Тарас

В Киеве случилась очередная перемога — неизвестными снесен один из старейших в городе памятников А.С. Пушкину. Бронзовый бюст изготовили в 1899 году, к 100-летию со дня рождения поэта на средства преподавателей и учеников Пятой мужской гимназии, перед которой его и поставили. Сейчас там только постамент. Что туда поставят, киевские власти не уточняют. Возможно, подумают с запасом — в Киеве-то осталось еще восемь пушкинских памятников, и на каждый наверняка найдется свой вандал. Особенно тревожно за уникальный монумент, созданный Александром Теребеневым в 1837 году. Это первое посмертное скульптурное изображение поэта, место его дислокации — двор еще действующего Киевского музея А.С. Пушкина.

Ровесникам киевского бронзового бюста в Чернигове и Тернополе повезло меньше — там Александров Сергеевичей, незыблемо простоявших 123 года, демонтировали еще в апреле. В конце мая памятник Пушкину не устроил власти Николаева — скульптуру увезли в неизвестном направлении. В Золочеве Львовской области бюст поэта просто сбросили на землю — без каких-либо объяснений и последствий. Зато при демонтаже памятника в Конотопе кто-то из жителей написал по-русски на пустом постаменте: «Саша, прости, не уберегли». В итоге к 223-й годовщине со дня рождения «солнца русской поэзии» Украина подошла с впечатляющим списком демонтированного и снесенного: памятники и мемориальные доски поэту уничтожены в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях.

Спрашивается, а Пушкина-то за что? Он не Бродский, без обиняков заклеймивший «жовто-блакитный». И не Булгаков, чей герой недвусмысленно недоволен «гнусным языком» и рвется повесить гетмана, бросившего на произвол судьбы выступившую за него русскую армию. Он вообще из другого века и, кажется, из другой истории. Ан нет. Пушкина, вероятно, за то же. Задолго до «Дней Турбиных» и «На независимость Украины» он сформулировал суть украинской государственности, имя которой — предательство. Сегодня на Украине хотят сделать из Мазепы героя и борца за независимость. А Пушкин в примечаниях к поэме «Полтава» называет его двойным отступником: «изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения» и призывает на него проклятие истории — ну как такое стерпишь?

То, что Пушкин — автор «Очерка истории Украины», свидетельствующего о его увлечении сюжетами из украинской истории и интересе к украинскому языку и этнографии; то, что на страницах своего журнала «Современник» он опубликовал анонимную рукопись XVIII века «История Руссов или Малой России» и восхитился ею, — во внимание не принимается. Не вписывается в концепцию, согласно которой «наше всё» — оккупант и символ ненавистного Русского мира.

Интересно, что в России украинский мир в обличье памятников существует и, что особенно интересно, в полной сохранности. От Киевского вокзала Москвы идет Украинский бульвар, где находятся целых два памятника — Лесе Украинке и Тарасу Шевченко. Оба весьма внушительные. Тарас Григорьевич, например, вознесся почти на шесть метров (не считая постамента), красиво позируя на фоне гостиницы «Украина». А Крым так вообще чемпион по части увековечивания этих деятелей. Памятников Шевченко на небольшом полуострове — четыре, Лесе Украинке — два. В Ялте вообще представлены оба поэта: изящная Леся, задумавшись, как бы сидит на морском берегу вблизи от городской набережной. Тарас весом в 2,5 тонны расположился в центре на улице Московской. Оба в отличном состоянии.

Что любопытно — большинство литературных монументов на полуострове создано в постсоветский период украинского Крыма. И было дело, хотели граждане, вернувшись в Россию, их упразднить. В 2016 году группа жителей Севастополя обратилась к городским властям с просьбой снести памятник Шевченко и поставить взамен кого-то русского. Возможно, Пушкина. Или Лермонтова. Однако в итоге решили ничего не менять. Пришли к выводу, что своим разнообразным творчеством как на русском, так и на украинском Тарас Шевченко способствовал дружбе наших народов. Так и стоит символ Украины в городе — символе русских моряков. Цел и невредим, никто на него не посягает. Горжусь своими соотечественниками. Не то что снести, покорежить или краской облить, а даже покричать поблизости что-то нехорошее — такого не наблюдается. И правда — зачем это делать? Историю не перепишешь. Она такая, какая есть. Была великая Российская империя. Был великий Советский Союз. И были там Пушкин, Шевченко, Леся Украинка. В одной большой стране. Пусть и дальше остаются.

Автор — доктор искусствоведения, редактор отдела культуры газеты «Известия»

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