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Уролог назвал опасные для почек диеты

Уролог Галимов озвучил диеты, увеличивающие риск мочекаменной болезни
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Фото: Getty Images/ightFieldStudios
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Уролог-андролог Азамат Галимов рассказал о том, какие диеты могут быть опасными для почек. Своим мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru» 12 октября.

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Так, врач отметил, что полное ограничение поступления жиров в организм может спровоцировать развитие патологической подвижности почек.

«Распространенные сейчас кето-диеты с высоким содержанием белков и отсутствием жиров очень нагружают почки и увеличивают риск развития мочекаменной болезни», — предупредил специалист.

Он также добавил, что нельзя долго и без контроля врача использовать мочегонные препараты в целях похудания.

«Бесконтрольный прием этих препаратов может привести к хронической почечной недостаточности», — сказал Галимов.

Еще одним вредным для почек фактором, приводящим к перегрузке почечной ткани, по словам специалиста, является поступление в организм большого количества кофеина.

«Не стоит пить в больших количествах кофе и крепкий чай, так как они содержат вредный для почек кофеин», — отметил врач.

Ранее, 11 октября диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков перечислил смертельно опасные способы похудания. Он рассказал, что прием мочегонных и слабительных средств в целях снижения веса может иметь смертельные последствия на фоне хронических заболеваний у человека.

Накануне, 10 октября, диетолог Анастасия Тараско рассказала, что так называемая кефирная диета, которая популярна среди пользователей интернета, является по факту голоданием и вредит организму. Она подчеркнула, что за счет голодания человек не худеет, а лишается мышечной массы.

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