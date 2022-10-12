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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Нижнем Тагиле

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Фото: ФСБ РФ
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ФСБ России показала кадры задержания мужчины, планировавшего устроить теракт в Нижнем Тагиле. Видео есть в распоряжении «Известий» 12 октября.

Ранее в среду в ведомстве сообщали, что во время обыска в доме и на рабочем месте мужчины обнаружены компоненты, который тот планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройств.

Также отмечалось, что задержанный 59-летний местный житель является гражданином РФ, приехавшим в Свердловскую область сУкраины в 2014 году.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к террористическому акту и покушении на изготовление взрывчатых веществ.

Ранее 12 октября силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, был задержан гражданин Украины. Суд заключил его под стражу.

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